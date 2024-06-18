İlim Hikmet Vakfı mesupları bayramda bir araya geldi

Kayseri İlim Hikmet Vakfı mensupları Kurban bayramının üçüncü gününde Mostar Kitap Kahve'de toplu bayramlaşma programında bir araya geldi.

İlim Hikmet Vakfı mesupları bayramda bir araya geldi

Kayseri İlim Hikmet Kültür ve Dayanışma Vakfı mensupları kurban bayramında, bayramlaşma programı içn Mostar Kitap Kahve'de bir araya geldi.

İlim Hikmet Vakfı kurucusu ve Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve Kayseri Kızılay Şubesi Başkanı Cafer Beydilli'nin de iştirak ettiği bayramlaşma programında Vakıf Başkanı Fatih Kaya katılımcılara teşekkür ederek, bayramlaşma ve birlik beraberlik içinde olmanın önemine dikkat çekti.

Kur'anı Keri tilaveti ve dualarla devam eden bayramlaşma programına çok sayıda vakıf mensubu katıldı.

İlim Hikmet Vakfı mesupları bayramda bir araya geldi

İlim Hikmet Vakfı mesupları bayramda bir araya geldi

Haber Merkezi

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