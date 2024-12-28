İlim Hikmet Vakfı'ndan Özgün Kitap Tahlil Programları

Beşinci Yılını Dolduran Program

Mustafa Balaban, kitap tahlil programlarının bu yıl beşinci yılını doldurduğunu belirterek, her yıl Ağustos ayında belirlenen kitap okuma ve tahlil listesinin Eylül ayında başlayıp, Ağustos ayında sona erdiğini ifade etti. Program kapsamında her ay bir kitap tahlil ediliyor ve bu kitaplar arasında araştırma, düşünce, roman ve hikaye türlerinden eserler yer alabiliyor.

Moderatörlerin Rolü

Kitapların içeriği ve niteliğine göre moderatörler belirleniyor ve bu moderatörler kendi ekiplerini oluşturuyor. Tahliller, kitabın türüne ve sayfa sayısına göre sunumcular aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kitapsever herkesin katılımına açık olan bu programlar, Eylül ayından itibaren Mostar Kitap Kahve'de panel tarzında düzenleniyor.

Etkileşimli Program Yapısı

Programın birinci bölümünde kitabın tanıtımı ve tahlili yapılırken, ikinci bölümde izleyiciler soru ve değerlendirmeleriyle katkıda bulunabiliyor. Mustafa Balaban, "Kitap okumak sizden, tahlil bizden" diyerek, sunumda yer almak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı. Programın her yaştan katılımcıya hitap ettiğini belirten Balaban, ortak paydalarının kitapseverlik olduğunu ifade etti.

Kitapseverlere Davet

İlim Hikmet Vakfı, bu özgün kitap tahlil programlarına katılmak isteyen tüm kitapseverleri Mostar Kitap Kahve'ye davet ediyor. Hem yeni kitaplarla tanışmak hem de bu kitapları derinlemesine incelemek isteyen herkes, programlara katılabilir ve görüşlerini paylaşabilir.