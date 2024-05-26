İlim ve Edep Timsali Ahmet İslamoğlu Hocaefendi Yazarlar Birliği'nde anıldı

Programın başında Ahmet İslamoğlu hocanın oğlu Bahaüddin İslamoğlu, babası ile ilgili çeşitli hatıraları anlatarak söze başladı. İlk önce de, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube üyesi Bekir Oğuzbaşaran üstadın Ahmet İslamoğlu Hocaefendi ile ilgili özellikle bu program için kaleme aldığı şiirini okudu. Bahaüddin Hoca, babası Ahmet İslamoğlu’nun bu tür programlara mutlaka aşrı şerif okuyarak başladığını belirterek, sözlerinin başında konuşmasına aşrı şerifle başladı. Bahaüddin İslamoğlu, Ahmet İslamoğlu hocanın günlük hayatı ile ilgili çeşitli hatıraları aktardı. Babasının altı çizilmesi gereken en önemli yönünün gece namazları konusundaki hassasiyeti olduğunu, her gün istisnasız gece namazlarını kılmaya özen gösterdiğini bunun yanında, günün hangi vaktinde olursa olsun günlük işlerini namaz vakitlerine göre ayarladığını, ziyaretlerini genellikle namaz vakitlerinden öncesine denk getirerek birlikte olan kişileri bu sayede namazı birlikte kılmaya davet etme konusunda hassas olduğunun altını çizdi.

Programda daha sonra Eğitimci-Yazar Yusuf Kızıltan’da hayatında yer eden ve Ahmet İslamoğlu hocanın ön plana çıkan yönlerini anlattı. Hocanın İslami hükümleri uygulama ve hayata geçirme konusunda hassasiyetini dile getiren Kızıltan, hocanın farzlara gösterdiği hassasiyeti, sünnetlere, mübah ve müstehap hükmünde olan ibadetlere de aynı şekilde gösterdiğinin altını çizdi. Ziyaretleri sırasında Ahmet İslamoğlu hoca ile ilgili hatıralarından örnekler anlattı.

Konuşmaların ardından, programa katılan misafirlerden bazıları da, hoca ile ilgili çeşitli hatıralarını aktararak, Ahmet İslamoğlu hocanın ön plana çıkan yönlerini ifade ettiler. Misafirler arasında yer alan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Benli Hoca da, çeşitli zamanlarda hoca ile ilgili yaşadığı hatıraları aktararak, Ahmet İslamoğlu Hocaefendi’nin öne çıkan yönlerine dikkat çekti. Program, katılımcılara Ahmet İslamoğlu Hocanın çok sevdiği ve sürekli yediği, ikram ettiği kuru üzüm ikramı ile tamamlandı. Ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.

Bekir Oğuzbaşaran üstadın Ahmet İslamoğlu Hocaefendi ile ilgili yazmış olduğu şiiri:

AHMED İSLÂMOĞLU HOCAEFENDİ MERHUM

Kayseri Develi'nin medār-ı iftihārı

Manevî sahādaki, belki en büyük kârı

Mehmed Âkif Câmii, İmam ve Hatîbiydi

İlim, irfan, ibādet, hitābet sāhibiydi

Vaaz ve nasîhatı, buram buram ihlāstı

Verdiği örnekleri, kendilerine hastı

Mutasavvıf hocaydı; hem kāl, hem hāl sāhibi

Bütün güzelliklerin, münzevî bir kâtibi

Beşikten tā mezara; hayra, Hakk'a hizmetkâr

Ondan çok faydalandı, akıllı Müslümanlar

Dünyāya meyli yoktu, ukbāya meyli çoktu

Sözleri birer oktu, verāya meyli çoktu

Tam bir Allāh Adamı, Ehl-i Sünnet Âlimi

Zikirle meşgul idi, İslâm idi tālimi

Ondaki fikir, ilim, Rahmānî idi dāim

Geceleri hep kāim, gündüzleri hep sāim

Gönüllerde taht kurdu, Nakşî postlarındandı

Peygamber sevdālısı, Allah dostlarındandı...

Kayseri,24.05.2024 Cuma

BEKİR OĞUZBAŞARAN