İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı
İlim Yayma Cemyeti Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu Merve Kız Yurdu Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Şube Başkanı Oğuz Memiş dördüncü kez güven sağladı.
- 13.01.2024 17:01
- Güncelleme: 13.01.2024 17:02
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Divan Başkanlığını Avukat Nihat Şimşek'in yaptığı olağan Genel Kurul'da Şube Başkanı Oğuz Memiş dördüncü kez güven sağladı.
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş başkanlığındaki yeni dönem yönetim kurulunda, Prof. Dr. Şahin Güven, Prof. Dr Ahmet Doğan, Prof. Dr. Süleyman Akyürek, Orhan Gözel, Ali Aydın, Ahmet Şenaltun, Mustafa Gengeç, Ahmet Baş, Şaban Sözduyar, Ahmet Ceylan, Tarık Yüce, Yusuf Duman ve İsmail Serdar Duman bulunuyor.
Haber Merkezi
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