İlkokul öğrencilerine TOGG tanıtım etkinliği

Kayseri'de İzzet Altun İlokulu'nda okuyan öğrencilere yerli malı haftası kapsamında yerli otomobil TOGG'un tanıtımına yönelik etkinlik düzenlendi.

İlkokul öğrencilerine TOGG tanıtım etkinliği

Kocasinan ilçesindeki İzzet Altun İlkokulu'nda yerli malı haftası nedeniyle okul öğretmenleri olan Ferhat Sevgi ve Gökhan Karataş tarafından yerli otomobil TOGG tanıtım etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, TOGG'u türk bayraklarıyla karşılayarak, yerli üretim olan TOGG otomobilini yakından inceleme fırsatı buldu.

Haber Merkezi

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