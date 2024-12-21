Yarın maç nedeniyle bazı yollar kapanacak

Kayseri'de yarın (Pazar) Kayserispor-Galatasaray maçı nedeniyle bazı yollar kapanacak.

Yarın maç nedeniyle bazı yollar kapanacak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yarın oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçı nedeniyle saat 14:00 ile 16:00 arasında bazı yolların ulaşıma kapanacağını duyurdu. Sürücülerin bu yollara alternatif yolları kullanmaları istendi. Emniyet Müdürlüğü paylaşımında, " Kayserispor-Galatasaray Maçı nedeniyle 22/12/2024 Pazar 14:00 ile 16:00 saatleri arasında Terminal istikametine yer yer kapama yapılarak araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecektir. Bu istikamete giden vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için sürücülerin Taha Carım Bulvarı, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı ve Kuzey Çevreyolunu kullanmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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