İmam Hatip Okulları arası spor oyunları başlıyor
Kayseri'de İmam hatip Okulları'nda okuyan öğrenciler arasındaki kaynaşmayı artırmak ve sporun geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla artık geleneksel hale gelen organizasyon başlıyor.
- 03.01.2024 19:53
- Güncelleme: 03.01.2024 19:53
Hikmet Spor Kulübü, Kayseri Valiliği ve İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda yaklaşık 130 okul ve 3000 sporcunun yarışması bekleniyor.
Başarının ödüllendirildiği bu spor turnuvalarına katılım için başvurular okul yöneticileri tarafından www.ihlsporoyunlari.com adresinden alınıyor.
Turnuvaya katılmak isteyenler, Futbol, Futsal, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Badminton, Masa tenisi, Satranç, Bocce, Dart, Okçuluk, Tenis, Bilek Güreşi, Atrletizm, Bisiklet, Boks, Kickboks, Muaythai, Wushu, Taekwondo, Karate, Judo, Güreş ve Yüzme gibi spor branşlarından başvuru yapabilirler.
Spor oyunlarına katılmak isteyen İmam Hatipliler için son başvuru tarihi 22 Ocak 2023.