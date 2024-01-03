Narkotik ekipleri, bir ayda 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi

Kayseri'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yürüttüğü bir aylık çalışmalar sonucunda 17 kilo 500 gram uyuşturucu madde ve 100 uyuşturucu ele geçirildi.

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  • 03.01.2024 18:12
  • Güncelleme: 03.01.2024 18:12
Narkotik ekipleri, bir ayda 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Aralık ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yürüttüğü faaliyetler sonucunda; 55 etkinlik düzenlendi, 15 bin kişiye seminer verildi. 
Bunun yanı sıra 155 olayda 230 şüpheli şahsa işlem yapıldı ve 17 kilo 500 gram uyuşturucu madde, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1ha

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