Narkotik ekipleri, bir ayda 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Aralık ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yürüttüğü faaliyetler sonucunda; 55 etkinlik düzenlendi, 15 bin kişiye seminer verildi.

Bunun yanı sıra 155 olayda 230 şüpheli şahsa işlem yapıldı ve 17 kilo 500 gram uyuşturucu madde, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.