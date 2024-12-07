İmamın yeşil hassasiyetine milletvekili takdiri

Develi İlçesi'nde Yeni Camii'nde hoca olan Şükrü Selim, boş vakitlerinde ağaç dikimi yapıyor, meyve ağaçlarını aşılıyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'da Yeni Cami hocası olan Şükrü Selim'i tebrik etmek ve Ankara'ya davet etmek üzere ziyarette bulundu. Vekil Çopuroğlu, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda hocayla birlikte sohbet etti. Çopruoğlu, Bugün Develi'de Şükrü Selim hocamızla beraberiz. Bundan bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın takdirine şahıs olmuş bir hocamızla beraberiz. Hocamız Yeni Cami'de imamlık yaptığında aynı zamanda atmosfer müsait olduğunda sayısını hatırlayamayacağı bir çok ağaç dikiyor. Hatta meyve ağaçlarını da aşılıyor. Özellikle buraya geldik hem tebrik edelim hem kendisini Ankara'ya davet edelim istedik. Zaten yengemde Ankaralıymış. Dağdaki bayırdaki ağaçları aşılıyor. Allah işlerine kolaylık versin Ankara'ya da bekliyoruz " diye konuştu.

Hoca Şükrü Selim ise yaptığı işi Vekil Çopuroğlu'na anlattı. Hoca Selim, "Doğuştan gelen bağa bahçeye ilgimiz var, doğadaki sahipsiz ağaçları görünce rahat edemedim bu şekilde çünkü doğadan çok şey aıyoruz ama bir şey vermiyoruz. Topraklarımız muhteşem topraklar, tarihimizi, kültürümüzün bıraktığı topraklar var. Sarp yerler çoğu, ulaşamayan insanlarımız, hayvanlarımıza ekmek, meyve kabuğu gibi şeyleri dağıtıyorum. Sabah 60 kişiyiz, Yeni Cami'mizde her sabah çorba ikramımız var. İlahiyat mezunuyum, 2016'da 4 yıllık lisans tarih bölümünü bitirdim. Şu anda da Kayseri Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi'nde de Yüksek lisans yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şaban Çopuroğlu sohbetin sonunda, Hoca Şükrü Selim'i tekrar tebrik ederek Ankara'ya davetini yineledi.