  • Haberler
  • Asayiş
  • Aynı bulvarda yine kaza: Zincirleme trafik kazasında 4 yaralı 

Aynı bulvarda yine kaza: Zincirleme trafik kazasında 4 yaralı 

Kayseri'nin aynı bulvarında meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında N.T., B.T., E.T. ve Y.G. yaralandı. 

Aynı bulvarda yine kaza: Zincirleme trafik kazasında 4 yaralı 

Mimsin kavşağı Nalçik Bulvarı istikametinde seyir halinde ilerleyen 4 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya sebebiyet veren aracın olay yerinden kaçtığı iddia edilirken sağlık ekipleri, aynı araç içerisindeki N.T., B.T., E.T. ve Y.G. isimli 4 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. 

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hayırsever iş insanı Özderici'nin cenazesi toprağa verildi
Hayırsever iş insanı Özderici’nin cenazesi toprağa verildi
Erciyes'e hafta sonu ziyaretçi akını
Erciyes'e hafta sonu ziyaretçi akını
Büyükşehir personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi
Büyükşehir personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi
70 yıl önce yok edilen Melikgazi Medresesi, yeniden vücut bulacak
70 yıl önce yok edilen Melikgazi Medresesi, yeniden vücut bulacak
Şehir Kültür Akademisi başladı: Öğretmenlere Kayseri'nin tarihi anlatıldı
Şehir Kültür Akademisi başladı: Öğretmenlere Kayseri'nin tarihi anlatıldı
27 şok uygulamada 5 bin 27 kişi sorgulandı
27 şok uygulamada 5 bin 27 kişi sorgulandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!