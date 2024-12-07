Aynı bulvarda yine kaza: Zincirleme trafik kazasında 4 yaralı
Kayseri'nin aynı bulvarında meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında N.T., B.T., E.T. ve Y.G. yaralandı.
Mimsin kavşağı Nalçik Bulvarı istikametinde seyir halinde ilerleyen 4 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya sebebiyet veren aracın olay yerinden kaçtığı iddia edilirken sağlık ekipleri, aynı araç içerisindeki N.T., B.T., E.T. ve Y.G. isimli 4 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.