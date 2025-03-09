İmamoğlu, Kayseri'de sahte diploma iddialarına yanıt vermek yerine yine manipülasyon yolunu seçti

İmamoğlu, sahte diploma iddialarına açıklık getirmek yerine Kayseri'de de , "35 yıldır olan diplomaya göz koyan akıl, milletin 60 yıllık tapusuna da göz koyar," ifadelerini kullanarak yine manipülasyon yolunu seçti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı olarak lanse edilen İmamoğlu, kendisine yönelik suçlamaların 2014 yılından bu yana sürdüğünü belirterek, "Bizim tek suçumuz var. Sandıkta yenilmedik. Bu bileği bükemediler," dedi. Sahte diploma iddialarını gündeme getirenleri eleştiren İmamoğlu, halkın sandıkta güçlü bir cevap vereceğini dile getirdi.

Konuşmasında mevcut düzeni eleştiren İmamoğlu, "Hiç kuşkunuz olmasın, bu bozuk düzeni hep birlikte değiştireceğiz," diyerek, halkın iradesine olan güvenini bir kez daha vurguladı. Sahte diploma iddialarını gündeme getiren ama bu iidalara açıklık getirmek yerine manipülasyon yolunu seçen İmamoğlu, bu tür suçlamaların halkın iradesini değiştiremeyeceğini ifade etti.