Erciyes'deki Çığ Tehlikesi: Son Anda Kurtuluş Anı Kamerada
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde ufak çaplı bir çığ meydana geldi.
Olay, Ottoman mevkiinde yaşanırken, kayak yapan bir kişinin kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
Ekipler Hızla Bölgeye Sevk Edildi
Çığ ihbarının ardından AFAD, jandarma, JAK ve Erciyes A.Ş. ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kurtarma köpeklerinin de katıldığı kontrollerde, çığın altında kimsenin kalmadığı tespit edildi. Olay, büyük bir felakete dönüşmeden atlatıldı.
Çığ Anı Turist Kamerasında
Bölgede bulunan turistler tarafından saniye saniye kaydedilen çığ anı, kayak merkezinde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Görüntülerde bir kayakçının kar kütlesinden kıl payı kurtulduğu anlar dikkat çekti.