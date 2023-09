İncesu Belediyesi depremzede çocuklara kırtasiye seti dağıttı

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “6 Şubat’ta 11 ilimizi kapsayan büyük bir deprem yaşadık. Yaşadığımız acı bir olay karşısında sanatçılarla günler süren etkinlik yapamazdık. Bu festivalde tercihimizi sanatçı getirmek yerine depremzede öğrencilerimizden yana kullandık. Ekiplerimiz konteynır kentlerde hazırladığımız kırtasiye paketlerini tek tek dağıtmak suretiyle yerine ulaştırdı” dedi.



İncesu Belediyesi yaklaşan 2023-2024 Eğitim öğretim yılı öncesi anlamlı bir faaliyete imza attı. 28’nci Kültür Turizm ve Üzüm festivalinde sanatçı çıkarmak yerine depremzede öğrenciler için kırtasiye seti hazırlayan İncesu Belediyesi, hazırladığı kırtasiye setlerini Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde depremzede öğrencilerin bulunduğu konteynır kentlere giderek öğrencilere dağıttı. Belediye Meclis salonunda İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve belediye çalışanlarının katkıları ile hazır hale getirilen kırtasiye setleri, Göksun ilçesine götürülerek depremzede öğrencilere ulaştırıldı.

5 bine yakın defter, kalem, boya, boyama kitabı ve kalem kutusundan oluşan setleri Göksun ve köylerine dağıttıklarını söyleyen Başkan İlmek “Ülke olarak 6 Şubat’ta 11 ilimizi etkisi altına alan depremde çok canımızı kaybettik. On binlerce insanımız yaralandı. Yaşanan ağır yıkım nedeniyle birçok kişi evinden oldu. Devlet olarak, belediyeler olarak elimizden gelen her şeyimizle depremzedelerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Aradan zaman geçse de yaşanan o acı günleri unutmadık. Her zaman depremzedelerin yanında olmaya çalıştık. İncesu Belediyesi olarak depremzede bir kardeşimizi Belediyemizde işe aldık. Bizim mesai arkadaşımız oldu. Birçok depremzede kardeşimize İncesu halkı evini, sofrasını açtı. Hala ilçemizde kalan ve kalmaya devam edecek kardeşlerimiz var. Ülke olarak böyle bir acıyı yaşamış ve hala yüreğimizde hissederken, her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz festivalimizin 28’nci yılında sanatçı çıkarmama kararı aldım. Bu harcamayı yapmak yerine depremzede çocuklarımıza kırtasiye verme kararı aldım. Bu bir ‘Çam sakızı, çoban armağanıdır’ O çocukların tebessümü her şeyden önemli. Ekiplerimiz kendi elleri ile konteynır kentleri gezerek kırtasiyeleri dağıttı. Bu kararı almasaydım, vicdanen rahatsız olurdum. İlçe halkımız sanatçı konusunda beklenti içinde idi. Bu festivalde bizi mazur görsünler. Daha güzel dönemlerde birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapacağız. Ülke olarak hep birlikte gülüp hep birlikte eğleneceğimiz günler yakındır. Bugün, ilçe halkının selamını, sevgisini depremzede kardeşlerimize ulaştırmanın huzurunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.