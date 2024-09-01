İncesu Süksün Zafer Mahallesi 4 yıldır toz içinde

Kayseri şehir merkezi'ne 25 kilometre mesafede bulunan ve 110 konuttan oluşan mahalleye ne yazık ki hiçbir alt yapı ve yol çalışması yapılmadığı için yağmur yağdığında çamurdan dolayı kullanılamayan sıcak günlerde de tozdan geçilemeyen yollar mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

İncesu Belediyesi'nin 4 yıldır bu sorunu çözemediğini söyleyen vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerinin bu sorununa çözüm bulmasını istiyorlar.

Altyapı ve kanalizasyon sistemlerinin de olmadığını ifade eden Zafer Mahalesi sakinleri kendilerine uzanacak yardım elini bekliyorlar.