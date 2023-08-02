İndirimli açılışta izdiham

Kayseri'de bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Kadınlar, indirimli ürünleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

PAYLAŞ
  • 02.08.2023 11:26
  • Güncelleme: 02.08.2023 13:18
İndirimli açılışta izdiham
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Kadınlar, indirimli ürünleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran’a ait Televole Mağazası, Kayseri’nin merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde 5. şubesini açtı. Saat 09.00’da açılan mağazadaki indirimli kıyafetleri almak için kadınlar sabahın 5’inde sıraya girdi. Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar mağazaya adeta akın etti. Bu sırada birçok kadın indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı.

İHA muhabirine bilgi veren mağaza sahibi Ufuk Doyuran, “20 yıllık bir işletmeyiz. 20 yıldır bu mağaza tüm Adanalılara hitap ediyordu. İlk şehir dışı mağazamızı da Kayseri’ye açtık. İnşallah çok kısa sürede tüm Türkiye’de şubeleşeceğiz. Her ile bir mağaza sloganıyla yola çıktık. Bu fiyatlar uzun süre geçerli olacak. İnsanlar çok güzel ilgi gösteriyor bizlere. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çatı yangınında vefat eden işçi defnedildi

Çatı yangınında vefat eden işçi defnedildi

Tütün mamüllerine büyük zam

Tütün mamüllerine büyük zam

Kayserispor ilk maçını Cumartesi günü oynayacak

Kayserispor ilk maçını Cumartesi günü oynayacak

Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlara iş kapısı olmaya devam ediyor

Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlara iş kapısı olmaya devam ediyor

ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp

ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp

ERÜ Edebiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu

ERÜ Edebiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat-Boğazlıyan' da ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı, verim beklentinin üzerinde...

Yozgat-Boğazlıyan' da ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı, verim beklentinin üzerinde...

Malatya Adana Kayseri Gaziantep Sivas Adıyamanlılar duyunca göç edecek! 50 kilometre yakınlarında… pılınızı pırtınızı toplayın

Malatya Adana Kayseri Gaziantep Sivas Adıyamanlılar duyunca göç edecek! 50 kilometre yakınlarında… pılınızı pırtınızı toplayın

DAHA FAZLA
Menteşe Köyü sakinleri yol istiyor

Menteşe Köyü sakinleri yol istiyor

Yangından kaçarken dumandan etkilenip bayılmış

Yangından kaçarken dumandan etkilenip bayılmış

Melikgazi'de 4 mahalleye futbol sahası yapılacak

Melikgazi'de 4 mahalleye futbol sahası yapılacak

Taksici cinayeti sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi

Taksici cinayeti sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi

Türkiye 86'ncısı başarısının sırrını anlattı

Türkiye 86'ncısı başarısının sırrını anlattı