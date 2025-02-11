İnfaz ve Koruma Memurları yüzme yarışları yapıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliği ile bugün gerçekleştirilen İnfaz ve Koruma Memurları Yüzme Müsabakası tamamlandı. Müsabaka, bayrak yarışı ile başlayıp bireysel yarışlar ile devam etti. Takım yarışlarında "Yunus" takımı 1’inci, "Atmaca" takımı 2’nci, "Fırtına" takımı 3’üncü sırada yer aldı. Bireysel yarışlarda ise Enes Susam 1’incilik, Mecit Ekinci 2’ncilik ve Muhammed Eryılmaz 3’üncülük elde etti. Etkinlik öncesinde, Himaye Der'in katkıları ile denetimli serbestlik yükümlülerinden oluşan Mehter takımı sahne performansı sergiledi. Yarışların ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, katılımcılara teşekkür ederek bu tür yarışmaların devam etmesi temennisinde bulundu. Ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç ise Yarışma öncesi sakatlık geçiren ve bu nedenle müsabakalara katılamayan Çağlar Tütüncü'ye altın madalaya vererek geçmiş olsun dileklerini iletti ve tüm yarışmacıları tebrik etti. Başsavcı vekili Demirgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ın destekleri ile icra edilen organizasyonun yapılmasını sağlayan Cezaevi Savcısı Ahmet İhsan Koç'a, kurumsal imkanlarını sonuna kadar kullanarak iş birliği ile etkinliği gerçekleştiren Gençlik ve Spor il Müdürü Ali İhsan Kabakçı'ya, havuz müdürü Nihal Sert'e ve tüm kurum amirleri ile çalışanlara teşekkür ederek, etkinliklerin devamını diledi.