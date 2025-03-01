Kayseri'de Korsan Taksilere Büyük Darbe!

Taksi Krizinde Sert Önlemler

Kayseri'de, “Kayseri'de Taksi Krizi” başlığı altında yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yapan sürücü ve yolcular tespit edilerek, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 49 bin 476 TL cezai işlem uygulandı. Söz konusu araç, 60 gün süreyle trafikten men edildi**.

2 Araç Daha Yakalandı

Öte yandan, “Korsan Taksi” başlığı altında yapılan denetimlerde 2 araç daha tespit edildi. Bu araçlara ve sürücülerine toplam 98 bin 952 TL cezai işlem uygulandı ve araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kayseri'de korsan taksicilikle mücadelede atılan bu adımlar, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliği için önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor.



