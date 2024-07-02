İnovasyon Merkezi genç kaşifleri bekliyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne ait Türkiye'nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde yaz dönemi kayıtları başladı.

İnovasyon Merkezi genç kaşifleri bekliyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas Belediyesi’ne ait Türkiye’nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde yaz dönemi kayıtları başladı.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde ‘robotik kodlama’, ‘arduino’ ile ‘3B modelleme ve baskı’ alanlarında verilecek kurslara başvurular, Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Cami karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi’ne şahsen yapılıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilgi duyan genç kaşiflere temmuz-ağustos döneminde yaklaşık iki aylık bir eğitim verileceğini söyledi.

İnovasyon Merkezi genç kaşifleri bekliyor
İnovasyon Merkezi genç kaşifleri bekliyor
İnovasyon Merkezi genç kaşifleri bekliyor
İnovasyon Merkezi genç kaşifleri bekliyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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