İnşaat maliyet endeksi yıllık f,12 arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık f,12 arttı, aylık %0,40 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık f,12 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,12 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,01 arttı, işçilik endeksi %0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,55 arttı, işçilik endeksi %105,50 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %65,78 arttı, aylık %0,36 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,06 arttı, işçilik endeksi %0,96 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %50,87 arttı, işçilik endeksi %104,61 arttı.

 

Haber Merkezi

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