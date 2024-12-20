İnşaat Mühendisleri Odası, 70. Yıl Kutlamalarında tiyatro gösterisi düzenliyor
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle düzenlediği etkinlikte, meslekte 25., 40. ve 50. yılını dolduran meslektaşlarına plaket töreni düzenleyecek.
Plaket töreninin ardından, İnşaat Mühendisi Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "3. Adam Kim?" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
TMMOB Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe değerli basın mensupları da davet edilmiştir. Ücretsiz davetiyeler, Kayseri Temsilciliği'nden veya 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 17.30'a kadar Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki stanttan temin edilebilir.