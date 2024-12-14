İnşaatın iskelesi devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın iskelesinin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

İnşaatın iskelesi devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın iskelesinin devrilmesi sonucu 1’i ağır 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Erkilet Bulvarı üzerinde Erkut İnşaata ait 5katlı bir inşaatın cephesinde kurulu iskele henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. İskelenin üzerinde bulunan işçiler H.H., M.Ç. ve V.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, H.H.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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