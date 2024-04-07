İnsan ve sağlık odaklı yatırımlar yeni dönemde de sürecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yeni hizmet döneminde yeni sağlık projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hasta Yakını Misafirhaneleri, Hospis, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi gibi önemli projelere imza atan Büyükkılıç, yeni dönemde Alzheimer Merkezi başta olmak üzere çok özel projeleri kente kazandıracak.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası kutlanırken, tüm alanlarda insan ve sağlık odaklı önemli yatırım ve projeleri hayata geçiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında yine takdir toplayacak önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geride kalan 5 yıllık hizmet döneminde yerel yönetim hizmetleri kapsamında kenti imar ve ihya ederken, sağlık alanında da hem gönüllere dokunan hem de Türkiye’ye örnek olan projeleri vatandaşların hizmetine sundu. Kente kazandırılan sağlık alanındaki projeler kapsamında belediye-hayırsever iş birliği ile engelli vatandaşlara yönelik hizmet veren ve engelleri ortadan kaldıran Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezi olarak dikkat çekti ve gönüllere dokunan hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç’ın ‘özel kardeşlerim’ diyerek bağrına bastığı engelli vatandaşların yüzünü güldüren, toplam 4 bin metrekare kapalı alanı ile farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu şeklinde tasarlanan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi 344 öğrenciye yuva oldu. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile kente kazandırılan ödüllü proje HOSPİS ise hayata geçiriliyor. Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi, yaşamının son döneminde bulunan hastaların ya da terminal dönem kanser hastalarının huzur ve yüksek bir yaşam kalitesiyle yaşamalarını sağlamak amacıyla özel merkez ya da ev şeklinde hizmet verecek. Merkezin inşaat aşaması Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı ve iç tefrişatı da hayırsever iş insanı Saffet Arslan tarafından üstlenildi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile sağlık alanında çevre iller dâhil bölgenin talep gören merkezi konumunda olan Kayseri’ye gönüllere dokunan bir projeyi daha kazandırdı. Erciyes Üniversitesi karşısında ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısında, hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların yakınları için projelendirilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de örnek gösterilen, Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllere dokunan bir başka projesi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vizyon projelerinden, yapımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Büyükşehir’in çalışmalarını sürdürdüğü tesislerin hizmete girmesiyle yeni sosyal alanlara kavuştu. Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan ve Kayserililerden yoğun ilgi gören Sağlıklı Yaşam Merkezi ile yine sağlık alanında farklı bir tesisi daha Kayseri’ye kazandırmış oldu. Merkez ile sağlık turizmine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Öte yandan yine belediye-hayırsever iş birliği korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı Cem Seyhan anısına eşi Uğur Seyhan ile ailesi tarafından Eczacı Cem Seyhan 112 Acil Sağlık istasyonu yaptırıldı. Belediye-hayırsever iş birliğinde yapımı tamamlanan tesis kullanım için Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Pandemi sürecinde Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla dezenfektan ve maske üretip ücretsiz şekilde dağıtan Büyükşehir Belediyesi, esnaflara destek sağlarken, filyasyon ekiplerine araç ve personel desteğinin yanında, sağlık çalışanlarına da ücretsiz ulaşım hizmeti sunmuştu. Yine Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Şeker Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi hayata geçirilirken insan ve sağlık odaklı, çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik Glütensiz Kafe de hizmet veriyor. Deprem bölgesinde 15 bin 300 depremzedeye hizmet veren Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ilçe ilçe hizmetlerini sürdürürken, Türkiye’de bir ilk olan KAYMEK’ten Sağlık Çalışanlarına Türk İşaret Dili Kursu, yine Türkiye’de İlk olan Eczacı Asistanlığı Kursu açarak, sağlık sektörüne ve istihdama katkı sağlandı. Sağlık alanında önemli ve anlamlı projeleri hayata geçirerek, hem vatandaşların hayatını kolaylaştırıp hem de dua alan Başkan Büyükkılıç, bunlara bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükkılıç’ın, yeni 5 yıl projeleri arasında yer alan Alzheimer Merkezi, alzheimer rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve yakınlarına zorlu süreçte destek sunmak amacıyla kente kazandırılacak. Alzheimer Merkezi ile gündüz bakım hizmeti vererek yapılacak etkinliklerle alzheimer hastalığı bulunan bireylerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile onları yaşama bağlamak ve yaşam kalitelerini arttırarak hastalığın evre atlamasını geciktirmek hedefleniyor. Aynı zamanda alzheimer hastalarına bakım veren bireylere ve yakınlarına bir nebze olsun nefes aldırmayı ve omuzlarındaki ağır yüklerini biraz olsun hafifletmeyi amaçlayan merkezde, zihinsel aktiviteler, psiko-motor aktiviteleri, müzik aktiviteleri, sanat aktiviteleri, sosyo-duygusal aktiviteler, özel gün kutlamaları, gezi programları, bedensel egzersizler gibi faaliyetler yer alacak. Alzheimer Merkezi Projesi’nin yanı sıra yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin insan ve sağlık odaklı projelerinden bazıları şu şekilde:

“Alzheimer hastalarına ücretsiz Aklım Sende saati dağıtılacak. Çocuklara beslenme desteği sunulacak. Sıcak Yuvam Projesi hayata geçirilecek. Mobil Göz Tarama Otobüsü hizmete sunulacak. Sağlık Çalıştayı’nın ardından yeni dönemde de Sağlık Turizmi Kongresi gerçekleştirilecek.”

“Önce İnsan, Önce Sağlık”

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi çerçevesinde hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç; “Şehrine ve insanına sevdalı yerel yöneticiler olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle sağlık alanında önemli projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yeni dönemde de önce insan, önce sağlık diyerek bu yatırım ve projelerimizi arttırarak aynı zamanda örneklik teşkil ederek sürdüreceğiz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Dünya Sağlık Günü ile Sağlık Haftası’nı kutlayarak, “Sağlığımızı önemsiyor, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm insanlığın Dünya Sağlık Günü ile Sağlık Haftası’nı kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum” dedi.