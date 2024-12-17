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İnternet bankacılığı dolandırıcıları yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir vatandaşın internet bankacılığı hesabına izinsiz girip 300 bin TL kredi çeken 2 şahıs yakalandı.

İnternet bankacılığı dolandırıcıları yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir vatandaşın internet bankacılığı hesabına izinsiz girip 300 bin TL kredi çeken 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir vatandaşın internet bankacılığına izinsiz girilerek hesabından 300 bin TL kredi çekilmesi yöntemiyle dolandırıcılık yapan E.Ö. (35) ve T.K. (34) yakalandı. Şahıslar çekilen krediyi kullanamadan hesapları bloke edilirken, Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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