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Narko-Okul uygulamasında 21 araç ve 28 şahıs sorgulandı

Kayseri'de Narko-Okul uygulamaları kapsamında 21 araç ve 28 şahıs sorgulandı.

Narko-Okul uygulamasında 21 araç ve 28 şahıs sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi ve çevresinde, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamasında 21 araç ve 28 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." denildi.

Haber Merkezi

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