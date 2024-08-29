İnternet kafe kültürü yok oluyor

Bir dönem 27 bini aşan internet kafe sayısı günümüzde 5 bine kadar gerilemiş durumda. İnternet kafelerin kapanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan internet kafe personeli Ahmet Sarıkaya, “Her vatandaşın bilgisayar alacak ekonomik imkânı bulunmadığı dönemlerde internet kafeler çok rağbet görüyordu. Diğer yandan video oyunlarına olan ilginin artmasıyla da kafeler uğrak noktalardı. Pandemi sonrasında büyük bir düşüş başladı ve evlerde bilgisayar kullanımının artmasıyla kafelerin sayısı azalmaya başladı” dedi.

Ülkemiz, 12 Nisan 1993 yılında ilk akademik tabanlı ağın kurulmasıyla birlikte internetle tanıştı. Kurulduğu yıldan 1996’ya gelindiğinde internet kullanımı yalnızca eğitim kurumları dahilinde değil, ticari kurum ve kuruluşlarca da kullanılmaya başlandı. 1995 yılında ise internetin kamu tarafından kullanılabilmesi adına ülkenin ilk internet kafesi açıldı. Bilgisayar ve internetin evlerde çok yaygın kullanılmadığı bu dönemlerde internet kafe kültürü büyük bir sükse yapmış ve 27 bin 500’e kadar yükselmiştir. İlk başlarda internete erişme ve standart kullanım üzerine yaygınlaşan bu kültür, zamanla yerini video oyunlarının oynandığı bir sürece evrilmiştir.

Günümüze geldiğimizde; TÜİK’in 2023 yılında yayınlamış olduğu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması raporuna göre internete evden erişim imkânı yüzde 95’e yükselmiştir. Bu oran haliyle akıllı cep telefonları ve bilgisayar kullanımı üzerine belirgin bir taslak çıkarmaktadır. Peki günümüze geldiğimizde 1995 yılında başlayan internet kafe kültürü, internet ve teknolojinin bu denli yaygınlaşmasından ne kadar etkilenmiştir? 27 bin 500’e kadar yükselen internet kafe sayısı günümüzde ne kadar düşmüştür?

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE İNTERNET KAFELER ÇOK ETKİLENDİ’

İnternet kafelerin sayısında pik noktaya gelindiği dönemden bugüne geriye yalnızca 5 bin civarında internet kafe işletmesi kaldı. Yaklaşık 10 yıldır internet kafe sektöründe faaliyet gösteren ve konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmet Sarıkaya, “Pandemi döneminde internet kafeler ciddi manada etkilendi. Pandemi öncesinde internet kafelerle oyun sektörü iç içeydi. E-Spor takımları internet kafelerin bünyesinden çıkarılırdı. Pandemi sebebiyle hem internet kafeye olan rağbet azaldı hem de turnuva faaliyetleri sekteye uğradı” dedi.

‘OYUN SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELERLE KAFELER SÜKSE YAPTI’

Uzaktan eğitim verildiği pandemi döneminde hane başına düşen bilgisayar sayısının arttığını ve internet kafelere olan rağbetin azaldığını dile getiren Sarıkaya, “Öte yandan insanlar donanımı yüksek bilgisayarlar alınca oyun oynamak için kafelere gitme ihtiyacı da tamamen kalkmaya başladı” dedi ve kafelerin ilk açılmaya başladığı dönemlerde insanların internette sörf yapmak için geldiği mekânlar olduğuna dikkat çekerek “2003-2004 dönemlerinde Counter-Strike’ın çıkmasıyla birlikte insanlar internet kafelere akın etmeye başladı. Herkesin bilgisayar alabilecek gücü ve durumu da olmadığı için kafeler uğrak noktalar oluyordu” ifadelerini kullandı. Güncel internet kafe saat ücretleri hakkında da bilgi veren Sarıkaya, kafelerdeki bilgisayarların donanımlarına göre saat ücretlerinin değişken olduğunu belirterek fiyatların 20 liradan 50 liraya kadar çıkabildiğini söyledi.

Gençler ise internet kafelere olan rağbetin evlerde bilgisayar kullanımının ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte azaldığını ve arkadaşlar arası oyun aktivitesi yapılmadığı müddetçe de uğrak mekânların olmadığını dile getirdiler.