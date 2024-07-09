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  • İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan şahıs Yozgat'ta yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan şahıs Yozgat'ta yakalandı

İnterpol ve Europol tarafından yakalama kaydı bulunan Belçika vatandaşı, Yozgat'ta yakalandı.

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan şahıs Yozgat'ta yakalandı
Kayseri GündemEditör

İnterpol ve Europol tarafından yakalama kaydı bulunan Belçika vatandaşı, Yozgat’ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında "Uyusturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri’’ suçundan kırmızı bülten ile aranması bulunan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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