Yeni tanıma sistemi 'Akaryakıt kaçakçılığının' önüne geçecek

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan ve 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) fatura kaçakçılığının önüne geçeceğini söyleyerek, “Akaryakıtta yapılamayan kaçakçılık fatura üzerinde yapılmaya başlandı” dedi.

Gelecek olan sistemin 8 milyon ticari aracı kayıt altına alacağını söyleyen PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, ülkemizdeki 8 milyon ticari aracın bir anda kayıt altına alınması demek. Fazla fiş ve fatura alınmasının önüne geçilmesi ve de vergi kaybının önlenmesi demektir. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile Merkez Bankası’nın yapacağı bir çip ile araçlarımıza işlenecek, özellikle başta ticari araçlarda. Benzinliğe geldiğimiz zaman elle girilen plakaların hepsi otomatik olarak algılanacak. Yeni sistemimize de zaten tüm istasyonlarımız tamamen uyumludur. Bunlarla birlikte de girdiğimiz zaman elle girilen plaka olayı ortadan kalkacak ve otomatik olarak maliyeye bildirilecek. O yüzden de tamamen fazla fatura ve fiş alma olayı da ortadan kalkacaktır” dedi.

Akaryakıtta yapılamayan kaçakçılığın artık fatura üzerinde yapılmaya başlandığını söyleyen Polat, “Bunun da ister istemez bir maliyeti olacaktır ticari araç sahiplerinde ama ülkedeki fatura kaçakçılığının önüne geçilmesi için, fazla alınan faturalar ve buradan kaynaklı devletin vergi kaybı olduğu için bence güzel ve düzgün bir sistem. Bizim için hiçbir sakıncası yok ama ister istemez bir külfet getirecektir. Özellikle akaryakıttaki fatura kaçakçılığının, fiş kaçakçılığının ve fazla alımların önüne geçileceği için sonuna kadar destekliyorum. Devletin vergi kaybı bu rakamlarda çok yüksek. Akaryakıt üzerinde yapılamayan kaçakçılık şu anda fatura üzerinde yapılmaya başlandı. Bu fatura kaçakçılığının, devletin vergi kaybına uğrayacağı veya başka insanların aldığı plakaların girilmesi ile oluşan olaylar ortadan kalkacağı için destekliyorum. Ülkemizin bulunduğu durum içerisinde bunun da altından rahatlıkla kalkabileceğimizi, devletimize de gelir kaybı olabileceğini düşünüyorum. İstasyonlar üzerindeki bu fatura kaçakçılığı yaftasının gideceği için de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.