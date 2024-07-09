  • Haberler
  • Ekonomi
  • Yeni tanıma sistemi 'Akaryakıt kaçakçılığının' önüne geçecek

Yeni tanıma sistemi 'Akaryakıt kaçakçılığının' önüne geçecek

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan ve 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) fatura kaçakçılığının önüne geçeceğini söyleyerek, 'Akaryakıtta yapılamayan kaçakçılık fatura üzerinde yapılmaya başlandı' dedi.

Yeni tanıma sistemi 'Akaryakıt kaçakçılığının' önüne geçecek
Kayseri GündemEditör

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan ve 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) fatura kaçakçılığının önüne geçeceğini söyleyerek, “Akaryakıtta yapılamayan kaçakçılık fatura üzerinde yapılmaya başlandı” dedi.

Gelecek olan sistemin 8 milyon ticari aracı kayıt altına alacağını söyleyen PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, ülkemizdeki 8 milyon ticari aracın bir anda kayıt altına alınması demek. Fazla fiş ve fatura alınmasının önüne geçilmesi ve de vergi kaybının önlenmesi demektir. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile Merkez Bankası’nın yapacağı bir çip ile araçlarımıza işlenecek, özellikle başta ticari araçlarda. Benzinliğe geldiğimiz zaman elle girilen plakaların hepsi otomatik olarak algılanacak. Yeni sistemimize de zaten tüm istasyonlarımız tamamen uyumludur. Bunlarla birlikte de girdiğimiz zaman elle girilen plaka olayı ortadan kalkacak ve otomatik olarak maliyeye bildirilecek. O yüzden de tamamen fazla fatura ve fiş alma olayı da ortadan kalkacaktır” dedi.

Akaryakıtta yapılamayan kaçakçılığın artık fatura üzerinde yapılmaya başlandığını söyleyen Polat, “Bunun da ister istemez bir maliyeti olacaktır ticari araç sahiplerinde ama ülkedeki fatura kaçakçılığının önüne geçilmesi için, fazla alınan faturalar ve buradan kaynaklı devletin vergi kaybı olduğu için bence güzel ve düzgün bir sistem. Bizim için hiçbir sakıncası yok ama ister istemez bir külfet getirecektir. Özellikle akaryakıttaki fatura kaçakçılığının, fiş kaçakçılığının ve fazla alımların önüne geçileceği için sonuna kadar destekliyorum. Devletin vergi kaybı bu rakamlarda çok yüksek. Akaryakıt üzerinde yapılamayan kaçakçılık şu anda fatura üzerinde yapılmaya başlandı. Bu fatura kaçakçılığının, devletin vergi kaybına uğrayacağı veya başka insanların aldığı plakaların girilmesi ile oluşan olaylar ortadan kalkacağı için destekliyorum. Ülkemizin bulunduğu durum içerisinde bunun da altından rahatlıkla kalkabileceğimizi, devletimize de gelir kaybı olabileceğini düşünüyorum. İstasyonlar üzerindeki bu fatura kaçakçılığı yaftasının gideceği için de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Yeni tanıma sistemi 'Akaryakıt kaçakçılığının' önüne geçecek
Yeni tanıma sistemi 'Akaryakıt kaçakçılığının' önüne geçecek
Yeni tanıma sistemi 'Akaryakıt kaçakçılığının' önüne geçecek
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Şehit Cennet'in babası Yahya Yiğit: 'O gün 251 şehit verdik ama vatanımızdan bir çakıl taşı bile vermedik'
Şehit Cennet'in babası Yahya Yiğit: 'O gün 251 şehit verdik ama vatanımızdan bir çakıl taşı bile vermedik'
Kayserililer bu kampa akın ediyor
Kayserililer bu kampa akın ediyor
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 15 Temmuz Darbe Girişimini anlatacak
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 15 Temmuz Darbe Girişimini anlatacak
Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine büyük destek
Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine büyük destek
Gülsoy: 'Kayseri iş dünyası olarak devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız'
Gülsoy: 'Kayseri iş dünyası olarak devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız'