İplik yüklü tır cayır cayır yandı, kilometrelerce araç kuyruğu oldu

Kayseri'de iplik yüklü tırın kasasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Kayseri-Ankara Karayolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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  • 17.08.2023 11:57
  • Güncelleme: 17.08.2023 13:27
İplik yüklü tır cayır cayır yandı, kilometrelerce araç kuyruğu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de iplik yüklü tırın kasasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Kayseri-Ankara Karayolu’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kayseri-Ankara Karayolu 45. kilometresinde bulunan Himmetdede Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Ercan K. idaresindeki 46 AGC 909 plakalı tırın kasasında bulunan iplikler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken tutuştu. Alevleri fark eden sürücü tırın kafasını çıkararak yanmasını önlerken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri kara yolunu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, Kayseri-Ankara Karayolu’nda da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Alevlerin söndürülmesinin ardından yol tek şerit üzerinden yeniden açıldı. Jandarma ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu tır kasasında inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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