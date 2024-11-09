İş kazası geçiren işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir'de lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen işçi son yolculuğuna uğurlandı.

İş kazası geçiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen işçi son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir’de, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığına defnedilen Murat Güzel için helallik istendi. Mesai arkadaşlarının katılım gösterdiği namaz öncesinde Güzel ailesi cami avlusunda taziyeleri aldı.

Hayatını kaybeden Güzel; Petlas Lastik Sanayi A.Ş.’de fabrikanın deposunun çatısında kaynak yaparken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştükten sonra kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

İHA
Kayseri Gündem

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