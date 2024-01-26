İş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı.

İş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 ve 21 Ocak tarihlerinde iki farklı iş yerinden toplam bedeli 1 milyon 600 bin TL olan 2 forklifti çalan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, forkliftler de sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarında

Öte yandan şahsın iş yerlerine girip forkliftleri çalma görüntüleri de saniye saniye iş yeri kameraları tarafından kayıt edildi.

İş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı
İş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı
İş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı
İş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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