İş yerlerini kurşunlayan suç makineleri polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 iş yerinin kurşunlanması olayından ve kente çok sayıda ruhsatsız silah sokmaya çalışan şahısların azmettiricisi olan şahıslar yakalandı.

İş yerlerini kurşunlayan suç makineleri polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 iş yerinin kurşunlanması olayından ve kente çok sayıda ruhsatsız silah sokmaya çalışan şahısların azmettiricisi olan şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kentte 3 iş yerinin kurşunlanması ve kente çok sayıda ruhsatsız silah sokmaya çalışan şahısların azmettiricisi olan M.C., S.Y. ve V.A. yakalandı. Operasyonda 1 adet silah ve 14 adet fişek bulundu. Diğer yandan yapılan çalışmalarda yakalanan M.C.’nin silahlı tehdit suçundan 2 yıl 18 ay, S.Y.’nin ise uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl 2 ay aranma kayıtları olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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