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İşçi servisi ile 5 aracın kazasında 7 kişi yaralandı

Osman Kavuncu Bulvarı'nda işçi servisinin 5 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hafif yaralandı.

İşçi servisi ile 5 aracın kazasında 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.00 Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken şoförünün durduramadığı işçi servisi 4 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Kazada 6'sı işçi servisinde olmak üzere  toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Bir süre aksayan trafik yolun temizlenmesiyle tamamen ulaşıma açıldı.

Haber Merkezi

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