İşgal rejimine yönelik boykot zinciri genişliyor!

Kayseri'de bulunan resmi ve bir kısım özel kurumlar boykot çağrısı yaparak işgal rejimini açıktan destekleyen ABD ve İsrail menşeili firmaların ürünlerinin satışını yasaklıyorlar.

PAYLAŞ
  • 15.11.2023 14:33
  • Güncelleme: 15.11.2023 14:33
  • 119
İşgal rejimine yönelik boykot zinciri genişliyor!

Kayseri’de bulunan resmi ve bir kısım özel kurumlar boykot çağrısı yaparak işgal rejimini açıktan destekleyen ABD ve İsrail menşeili firmaların ürünlerinin satışını yasaklıyorlar.

İsrail’in Gazze'ye yönelik katliamlarının şiddeti arttıkça Türk vatandaşlarının da tepkisi misliyle artmaya devam ediyor.  Boykot ürünlerine karşı vatandaşlar artık İsrail Menşeili marketleri ve İsrail Menşeili ürünleri tercih etmiyor.

Marketlerde İsrail menşeili ürünlerin çok yüksek oranda iskontolu satılmasına rağmen, satışlarındaki düşüş devam ediyor.

İsrail ve ABD menşeili kafe ve fastfood firmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük oranda müşteri kaybına uğradı.

İsrail’in Filistin’de uyguladığı katliam ve vahşeti ekonomik açıdan protesto etmek isteyen vatandaşlar, İsrail ürünlerine karşı uyarıcı el ilanları ve afişleme yaparak boykot ağını genişletmeye çalışıyorlar. 
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de gerçeğini aratmayan nükleer tehdit tatbikatı

Kayseri'de gerçeğini aratmayan nükleer tehdit tatbikatı

Milletvekili Ataş, Yokluklar Üzerinden Ak Parti'ye Yüklendi

Milletvekili Ataş, Yokluklar Üzerinden Ak Parti'ye Yüklendi

Talas'tan anlamlı çalışma: Kayseri-Girne Hattı

Talas'tan anlamlı çalışma: Kayseri-Girne Hattı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gecekondu evleri yıkarak, şehrimize modern ulaşım yolu kazandırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gecekondu evleri yıkarak, şehrimize modern ulaşım yolu kazandırıyoruz'

Kayseri'de aranan şahıslara 73 personelle eş zamanlı operasyon

Kayseri'de aranan şahıslara 73 personelle eş zamanlı operasyon

Başkan Büyükkılıç, Canlı Hayvan Pazarı'nda sıkı pazarlığa katıldı

Başkan Büyükkılıç, Canlı Hayvan Pazarı'nda sıkı pazarlığa katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis ekiplerinden vatandaşa uyuşturucu bilgilendirmesi

Polis ekiplerinden vatandaşa uyuşturucu bilgilendirmesi

Erciyes Anadolu Holding satışa çıkıyor

Erciyes Anadolu Holding satışa çıkıyor

DAHA FAZLA
Melikgazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Melikgazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Aile Yaşam Merkezi yılda 20 bin kişiye ulaşıyor

Aile Yaşam Merkezi yılda 20 bin kişiye ulaşıyor

İşgal rejimine yönelik boykot zinciri genişliyor!

İşgal rejimine yönelik boykot zinciri genişliyor!

Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı başlıyor

Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı başlıyor

Tekstil üreterek başladılar, ekonomiye katkı sunuyorlar

Tekstil üreterek başladılar, ekonomiye katkı sunuyorlar