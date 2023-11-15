İşgal rejimine yönelik boykot zinciri genişliyor!

Kayseri’de bulunan resmi ve bir kısım özel kurumlar boykot çağrısı yaparak işgal rejimini açıktan destekleyen ABD ve İsrail menşeili firmaların ürünlerinin satışını yasaklıyorlar.

İsrail’in Gazze'ye yönelik katliamlarının şiddeti arttıkça Türk vatandaşlarının da tepkisi misliyle artmaya devam ediyor. Boykot ürünlerine karşı vatandaşlar artık İsrail Menşeili marketleri ve İsrail Menşeili ürünleri tercih etmiyor.

Marketlerde İsrail menşeili ürünlerin çok yüksek oranda iskontolu satılmasına rağmen, satışlarındaki düşüş devam ediyor.

İsrail ve ABD menşeili kafe ve fastfood firmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük oranda müşteri kaybına uğradı.

İsrail’in Filistin’de uyguladığı katliam ve vahşeti ekonomik açıdan protesto etmek isteyen vatandaşlar, İsrail ürünlerine karşı uyarıcı el ilanları ve afişleme yaparak boykot ağını genişletmeye çalışıyorlar.

