Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı başlıyor

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, düzenlenen basın toplantısı ile bu yıl Kayseri’de ilki yapılacak olan Et ve Et Ürünleri Çalıştayı’nı tanıttı. Başkan Bağlamış açıklamasında, “Et ve et ürünlerini sadece satışta değil, akademik tarafında da ileriye taşımak için çalışıyoruz” dedi.

Bu yıl Kayseri Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde ilki gerçekleşecek olan Et ve Et Ürünleri Çalıştayı, 16-19 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Çalıştay çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bir de festival düzenleneceğini söyleyen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “Şehrimizde ve Türkiye’de et ve et ürünlerinin bugünkü durumunu değerlendirmek ve daha güçlü bir sektör ortaya koymak için, alınması gereken önlemleri sektör paydaşları ile konuşmak, tartışmak amacı ile Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenlemeye karar verdik. Bunun için Ülkemiz genelinde alanında öne çıkmış değerli bilim adamlarını akademisyenleri davet ettik. Çalıştay çerçevesinde ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde Et ve Et ürünleri festivali düzenleyeceğiz. Buradan çalıştayımıza ve festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Et ve Et Ürünleri bizim için toplumumuzun vazgeçemeyeceği, beslenmemizde çok kıymetli protein kaynağıdır. Bu iki üründe nasıl bir üretim mekanizması, nasıl bir üretim stratejimiz olmalıdır? Biz şu anda neler yapıyoruz? Dünyada durum nedir? Yakın gelecekte bizim risklerimiz nelerdir? Neler yapmalıyız? Üretim stratejimiz ne olmalı? Bunların hepsini çok detaylı ve etraflı bir şekilde herhangi bir rezerv olmadan tartışılsın istiyoruz. Neticede de çok değerli hocalarımızın destekleri ile bir sonuç raporu hazırlayacağız. Amacımız sektörün sorunlarına yönelik politika belirlemek üzere, kalıcı çözüm önerileri oluşturmak ve her paydaşımızın kazandığı bir değer zinciri tesis etmektir. Sektörün geleceğini planlamak yönünden bu tip çalıştayların ve toplantıların önemi çok büyük. Bu bize hem vizyonu güncellemek hem de gelecek planlaması yapmak bakımından, bu toplantılarda ortaya çıkan fikirler, görüşler ışığında geleceğin planlanması yönünden çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu yöndeki çalışmalardan iyi sonuçlar alacağız” dedi.

Başkan Bağlamış, et ve et ürünlerinin sadece satışta değil akademik noktada da ileriye taşınması için çalıştıklarını söyleyerek, “Ayrıca bilindiği üzere şehrimiz et ve et ürünleri merkezidir. Et ve et ürünlerinin sadece üretim ve satış alanında değil akademik tarafında, turizm tarafında ve tanıtım tarafında da şehrimizi ileri noktaya taşıyabilmek için Kayseri Ticaret Borsası olarak çalışmaya devam ediyoruz. Çalıştay ve festival bu çalışmaların bir ürünüdür. Biz her konuda olduğu gibi bu konuda da şehrimizi hak ettiği noktaya taşımak için çalışıyoruz. Yalnız sadece bizim çalışmamız yeterli değil. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan üreticilerimizden hemşehrilerimizden ve siz değerli Kayseri’ye gönül vermiş basın mensuplarımızdan çalıştay, festivalin güzel geçmesi ve daha ileriye taşınması için destek bekliyoruz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken, İlimizin ve ülkemizin üretim potansiyelini daha ileri götürme hedefleri doğrultusunda, gerçekleştireceğimiz çalıştayımızın ve festivalimizin sektörümüz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum”