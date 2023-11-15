Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı başlıyor

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, düzenlenen basın toplantısı ile bu yıl Kayseri'de ilki yapılacak olan Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nı tanıttı. Başkan Bağlamış açıklamasında, 'Et ve et ürünlerini sadece satışta değil, akademik tarafında da ileriye taşımak için çalışıyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 15.11.2023 14:24
  • Güncelleme: 15.11.2023 16:41
  • 74
Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, düzenlenen basın toplantısı ile bu yıl Kayseri’de ilki yapılacak olan Et ve Et Ürünleri Çalıştayı’nı tanıttı. Başkan Bağlamış açıklamasında, “Et ve et ürünlerini sadece satışta değil, akademik tarafında da ileriye taşımak için çalışıyoruz” dedi.

Bu yıl Kayseri Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde ilki gerçekleşecek olan Et ve Et Ürünleri Çalıştayı, 16-19 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Çalıştay çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bir de festival düzenleneceğini söyleyen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “Şehrimizde ve Türkiye’de et ve et ürünlerinin bugünkü durumunu değerlendirmek ve daha güçlü bir sektör ortaya koymak için, alınması gereken önlemleri sektör paydaşları ile konuşmak, tartışmak amacı ile Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenlemeye karar verdik. Bunun için Ülkemiz genelinde alanında öne çıkmış değerli bilim adamlarını akademisyenleri davet ettik. Çalıştay çerçevesinde ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde Et ve Et ürünleri festivali düzenleyeceğiz. Buradan çalıştayımıza ve festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Et ve Et Ürünleri bizim için toplumumuzun vazgeçemeyeceği, beslenmemizde çok kıymetli protein kaynağıdır. Bu iki üründe nasıl bir üretim mekanizması, nasıl bir üretim stratejimiz olmalıdır? Biz şu anda neler yapıyoruz? Dünyada durum nedir? Yakın gelecekte bizim risklerimiz nelerdir? Neler yapmalıyız? Üretim stratejimiz ne olmalı? Bunların hepsini çok detaylı ve etraflı bir şekilde herhangi bir rezerv olmadan tartışılsın istiyoruz. Neticede de çok değerli hocalarımızın destekleri ile bir sonuç raporu hazırlayacağız. Amacımız sektörün sorunlarına yönelik politika belirlemek üzere, kalıcı çözüm önerileri oluşturmak ve her paydaşımızın kazandığı bir değer zinciri tesis etmektir. Sektörün geleceğini planlamak yönünden bu tip çalıştayların ve toplantıların önemi çok büyük. Bu bize hem vizyonu güncellemek hem de gelecek planlaması yapmak bakımından, bu toplantılarda ortaya çıkan fikirler, görüşler ışığında geleceğin planlanması yönünden çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu yöndeki çalışmalardan iyi sonuçlar alacağız” dedi.

Başkan Bağlamış, et ve et ürünlerinin sadece satışta değil akademik noktada da ileriye taşınması için çalıştıklarını söyleyerek, “Ayrıca bilindiği üzere şehrimiz et ve et ürünleri merkezidir. Et ve et ürünlerinin sadece üretim ve satış alanında değil akademik tarafında, turizm tarafında ve tanıtım tarafında da şehrimizi ileri noktaya taşıyabilmek için Kayseri Ticaret Borsası olarak çalışmaya devam ediyoruz. Çalıştay ve festival bu çalışmaların bir ürünüdür. Biz her konuda olduğu gibi bu konuda da şehrimizi hak ettiği noktaya taşımak için çalışıyoruz. Yalnız sadece bizim çalışmamız yeterli değil. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan üreticilerimizden hemşehrilerimizden ve siz değerli Kayseri’ye gönül vermiş basın mensuplarımızdan çalıştay, festivalin güzel geçmesi ve daha ileriye taşınması için destek bekliyoruz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken, İlimizin ve ülkemizin üretim potansiyelini daha ileri götürme hedefleri doğrultusunda, gerçekleştireceğimiz çalıştayımızın ve festivalimizin sektörümüz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum”

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de gerçeğini aratmayan nükleer tehdit tatbikatı

Kayseri'de gerçeğini aratmayan nükleer tehdit tatbikatı

Milletvekili Ataş, Yokluklar Üzerinden Ak Parti'ye Yüklendi

Milletvekili Ataş, Yokluklar Üzerinden Ak Parti'ye Yüklendi

Talas'tan anlamlı çalışma: Kayseri-Girne Hattı

Talas'tan anlamlı çalışma: Kayseri-Girne Hattı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gecekondu evleri yıkarak, şehrimize modern ulaşım yolu kazandırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gecekondu evleri yıkarak, şehrimize modern ulaşım yolu kazandırıyoruz'

Kayseri'de aranan şahıslara 73 personelle eş zamanlı operasyon

Kayseri'de aranan şahıslara 73 personelle eş zamanlı operasyon

Başkan Büyükkılıç, Canlı Hayvan Pazarı'nda sıkı pazarlığa katıldı

Başkan Büyükkılıç, Canlı Hayvan Pazarı'nda sıkı pazarlığa katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis ekiplerinden vatandaşa uyuşturucu bilgilendirmesi

Polis ekiplerinden vatandaşa uyuşturucu bilgilendirmesi

Erciyes Anadolu Holding satışa çıkıyor

Erciyes Anadolu Holding satışa çıkıyor

DAHA FAZLA
Melikgazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Melikgazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Aile Yaşam Merkezi yılda 20 bin kişiye ulaşıyor

Aile Yaşam Merkezi yılda 20 bin kişiye ulaşıyor

İşgal rejimine yönelik boykot zinciri genişliyor!

İşgal rejimine yönelik boykot zinciri genişliyor!

Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı başlıyor

Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı başlıyor

Tekstil üreterek başladılar, ekonomiye katkı sunuyorlar

Tekstil üreterek başladılar, ekonomiye katkı sunuyorlar