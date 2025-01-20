İşgalci İsrail neden anlaşmak zorunda kaldı?

Anlaşmak zorunda kaldılar

1- İlk kez düşman tarafında 2.500'den fazla ölü var.

2- İlk kez 250'den fazla esir alındı; aralarında çok yüksek rütbeliler de var.

3- İlk kez 1 milyon Yahudi yerleşimlerinden göç etmek zorunda kaldı.

4- İlk kez Mossad'dan büyük bir bilgi hazinesi ele geçirildi.

5- İlk kez düşman başkentindeki Mossad merkezi vuruldu.

6- İlk kez düşman ülkesindeki bir askeri havaalanı vuruldu.

7- İlk kez düşman ülkesindeki askeri üsler vuruldu.

8- İlk kez düşman ülkesindeki askeri fabrikalar vuruldu.

9- İlk kez biz onları işgal ediyoruz, onlar bizi değil.

10- "Yenilmez ordu" efsanesi sonsuza dek sona erdirildi.

11- İç bütünlükleri çöktü ve düşman cephesinde büyük bir çatlak oluştu.

12- Siyonist medya sistemi devrildi.

13- "Yahudi yurdu" (Büyük İsrail) fikri çökertildi.

14- Tüm ümmette cihad ruhu yeniden canlandı.

15- Filistin meselesi ümmetin merkezi konumuna yeniden yükseldi.

16- İşgal altındaki hapishanelerdeki esirlerimize özgürlük umudu geri geldi.

17- Diasporadaki Filistinlilere dönüş umutları yeniden yeşerdi.

18- Arap halklarına umut yeniden aşılandı.

19- Normalleşme planı ve "İbrahim Anlaşmaları" çöktü.

20- "Yüzyılın Anlaşması" ve Gazze halkının zorla göç ettirilmesi planı başarısız oldu.

21- Allah’ın vaadine olan güven tazelendi: İşgalci rejimin sonu yakın ve Mescid-i Aksa özgürleşecek.

Zafer Müjdeleri

✍ 80. yıl laneti üzerlerine çökmeye başladı.

✍ Tel Aviv bir korku şehri oldu.

✍ 500 binden fazla kişi evlerini satıp göç etti.

✍ 4.000’den fazla asker ve yedek subay gönüllü olmayı reddetti ve “Bu ülke bizim değil, savaşamayız” dedi.

✍ 400 pilot hizmet vermeyi reddetti.

✍ Yahudi halkı genel seferberlikte, bu da ekonomiyi felç ediyor.

✍ Turizm sıfır.

✍ Yatırımlar sıfır.

✍ Eilat Limanı işsiz.

✍ Fabrikalar tamamen durdu; ne üretim ne ihracat var.

✍ Okullar, ofisler ve şirketler kapandı.

✍ Günlük askeri kayıpları 240 milyon doları buluyor.

✍ Halkları onlara karşı çok öfkeli.

✍ Dünya halkları onların gerçek yüzünü gördü.

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