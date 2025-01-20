İşgalci İsrail neden anlaşmak zorunda kaldı?
İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliam ve soykırımlar 15 ay sonra neden yerini ateşkese bıraktı? İşte nedenleri...
Anlaşmak zorunda kaldılar
1- İlk kez düşman tarafında 2.500'den fazla ölü var.
2- İlk kez 250'den fazla esir alındı; aralarında çok yüksek rütbeliler de var.
3- İlk kez 1 milyon Yahudi yerleşimlerinden göç etmek zorunda kaldı.
4- İlk kez Mossad'dan büyük bir bilgi hazinesi ele geçirildi.
5- İlk kez düşman başkentindeki Mossad merkezi vuruldu.
6- İlk kez düşman ülkesindeki bir askeri havaalanı vuruldu.
7- İlk kez düşman ülkesindeki askeri üsler vuruldu.
8- İlk kez düşman ülkesindeki askeri fabrikalar vuruldu.
9- İlk kez biz onları işgal ediyoruz, onlar bizi değil.
10- "Yenilmez ordu" efsanesi sonsuza dek sona erdirildi.
11- İç bütünlükleri çöktü ve düşman cephesinde büyük bir çatlak oluştu.
12- Siyonist medya sistemi devrildi.
13- "Yahudi yurdu" (Büyük İsrail) fikri çökertildi.
14- Tüm ümmette cihad ruhu yeniden canlandı.
15- Filistin meselesi ümmetin merkezi konumuna yeniden yükseldi.
16- İşgal altındaki hapishanelerdeki esirlerimize özgürlük umudu geri geldi.
17- Diasporadaki Filistinlilere dönüş umutları yeniden yeşerdi.
18- Arap halklarına umut yeniden aşılandı.
19- Normalleşme planı ve "İbrahim Anlaşmaları" çöktü.
20- "Yüzyılın Anlaşması" ve Gazze halkının zorla göç ettirilmesi planı başarısız oldu.
21- Allah’ın vaadine olan güven tazelendi: İşgalci rejimin sonu yakın ve Mescid-i Aksa özgürleşecek.
Zafer Müjdeleri
✍ 80. yıl laneti üzerlerine çökmeye başladı.
✍ Tel Aviv bir korku şehri oldu.
✍ 500 binden fazla kişi evlerini satıp göç etti.
✍ 4.000’den fazla asker ve yedek subay gönüllü olmayı reddetti ve “Bu ülke bizim değil, savaşamayız” dedi.
✍ 400 pilot hizmet vermeyi reddetti.
✍ Yahudi halkı genel seferberlikte, bu da ekonomiyi felç ediyor.
✍ Turizm sıfır.
✍ Yatırımlar sıfır.
✍ Eilat Limanı işsiz.
✍ Fabrikalar tamamen durdu; ne üretim ne ihracat var.
✍ Okullar, ofisler ve şirketler kapandı.
✍ Günlük askeri kayıpları 240 milyon doları buluyor.
✍ Halkları onlara karşı çok öfkeli.
✍ Dünya halkları onların gerçek yüzünü gördü.
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