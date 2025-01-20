İşgalci İsrail neden anlaşmak zorunda kaldı?

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliam ve soykırımlar 15 ay sonra neden yerini ateşkese bıraktı? İşte nedenleri...

İşgalci İsrail neden anlaşmak zorunda kaldı?

Anlaşmak zorunda kaldılar

1- İlk kez düşman tarafında 2.500'den fazla ölü var.
2- İlk kez 250'den fazla esir alındı; aralarında çok yüksek rütbeliler de var.
3- İlk kez 1 milyon Yahudi yerleşimlerinden göç etmek zorunda kaldı.
4- İlk kez Mossad'dan büyük bir bilgi hazinesi ele geçirildi.
5- İlk kez düşman başkentindeki Mossad merkezi vuruldu.
6- İlk kez düşman ülkesindeki bir askeri havaalanı vuruldu.
7- İlk kez düşman ülkesindeki askeri üsler vuruldu.
8- İlk kez düşman ülkesindeki askeri fabrikalar vuruldu.
9- İlk kez biz onları işgal ediyoruz, onlar bizi değil.
10- "Yenilmez ordu" efsanesi sonsuza dek sona erdirildi.
11- İç bütünlükleri çöktü ve düşman cephesinde büyük bir çatlak oluştu.
12- Siyonist medya sistemi devrildi.
13- "Yahudi yurdu" (Büyük İsrail) fikri çökertildi.
14- Tüm ümmette cihad ruhu yeniden canlandı.
15- Filistin meselesi ümmetin merkezi konumuna yeniden yükseldi.
16- İşgal altındaki hapishanelerdeki esirlerimize özgürlük umudu geri geldi.
17- Diasporadaki Filistinlilere dönüş umutları yeniden yeşerdi.
18- Arap halklarına umut yeniden aşılandı.
19- Normalleşme planı ve "İbrahim Anlaşmaları" çöktü.
20- "Yüzyılın Anlaşması" ve Gazze halkının zorla göç ettirilmesi planı başarısız oldu.
21- Allah’ın vaadine olan güven tazelendi: İşgalci rejimin sonu yakın ve Mescid-i Aksa özgürleşecek.

Zafer Müjdeleri

✍ 80. yıl laneti üzerlerine çökmeye başladı.
✍ Tel Aviv bir korku şehri oldu.
✍ 500 binden fazla kişi evlerini satıp göç etti.
✍ 4.000’den fazla asker ve yedek subay gönüllü olmayı reddetti ve “Bu ülke bizim değil, savaşamayız” dedi.
✍ 400 pilot hizmet vermeyi reddetti.
✍ Yahudi halkı genel seferberlikte, bu da ekonomiyi felç ediyor.
✍ Turizm sıfır.
✍ Yatırımlar sıfır.
✍ Eilat Limanı işsiz.
✍ Fabrikalar tamamen durdu; ne üretim ne ihracat var.
✍ Okullar, ofisler ve şirketler kapandı.
✍ Günlük askeri kayıpları 240 milyon doları buluyor.
✍ Halkları onlara karşı çok öfkeli.
✍ Dünya halkları onların gerçek yüzünü gördü.

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Haber Merkezi

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