'Kitapçılığı olumsuz etkileyen en önemli şey internet satışları'

‘KİTAP OKUMAK, TAMAMEN FARKLI BİR TAHAYYÜL GEREKTİRİR’

İnsanların vakit geçirmek için telefondan okumayı tercih ettiklerini ancak bu durumun gerçek bir okuma alışkanlığı yaratmadığını belirten Çetinkaya; “Diğer bir sorun, insanların vakit geçirmek için telefondan okumayı tercih etmeleri. Ancak telefondan bir şey okudukları söylenemez. Aslında orada kitap okumuyorlar; yalnızca hazır bilgileri tüketiyorlar. Hazır oyun, yani oyun biraz itham olabilir ancak insanlar daha çok “hap bilgi” dediğimiz bilgilere ulaşıyorlar. Oysa kitap okumak, tamamen farklı bir tahayyül gerektirir. Bu durum, dijital çağın getirdiği hızlı dönüşümle değişti. Şu anda, dijital ortamlardan faydalanmak bütün dünyada bir hobi haline geldi. Ancak kitap bu süreçte biraz terk edildi. Yine de zannediyorum ki zamanla bu değişim yerini bulacak. Bu durumun sorumluları arasında yayıncılar, kitapçılar ve okurlar bulunuyor. Hem yayıncıların hem kitapçıların hem de okurların ortalama tembellikleri söz konusu. Daha doğrusu, yapılan paylaşımlar yanlış bir şekilde yürütülüyor” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ, KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞININ EN AZ OLDUĞU İLLERDEN BİRİ’

Türkiye’deki kitap okuma oranlarının son yıllarda ciddi şekilde düştüğüne ve internet üzerinden alınan kitaplara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çetinkaya şöyle konuştu; “Türkiye’deki kitap okuma oranı oldukça düşük. Ortalama kitap okuma oranı; yüzde 1 buçuk ile yüzde 2 arasında değişiyor. Kayseri’de ise bu oran daha da düşük; yüzde 1 ile yüzde 1 buçuk arasında seyrediyor. Kayseri, kitap okuma alışkanlığının en az olduğu illerden biri. Bunun elbette muhtelif sosyolojik gerekçeleri var. Ancak esas olarak daha önce bu oran daha yüksekti. Kitap, diğer materyaller gibi değil. Kitabın adı, yazarı ve kitabın kendisi bellidir. Ancak internet üzerinden alınan kitapların ikinci el, kullanılmış ya da korsan olma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü reel fiyat ile internet satış fiyatı arasında büyük farklar bulunuyor. Bu büyük farkla, korsan kitaplara ya da kullanılmış kitaplara yönelimi artıyor. Kısacası bilin ki bu kitaplar ya korsandır ya da kullanılmıştır.”