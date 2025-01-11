İŞKUR Kayseri'de 2024'te 24 bin 595 kişiye iş kapısı açtı

İstihdamda Büyük Adımlar

Ayşe Ak, "İstihdamın arttırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetleri ile yürütülen İş Gücü Piyasası Analiz çalışmaları doğrultusunda, 2024 Ocak-Aralık verilerini paylaşmak isterim. İş ve meslek danışmanlarımız vasıtasıyla işverenlerden 56 bin 330 kişilik açık iş ilanı alındı ve bu ilanlara yönlendirmeler sonucunda 24 bin 595 kişi İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildi," dedi. Ayrıca, bin 988 engellinin de istihdama dahil olduğunu belirten Ak, engelli iş koçlarının bu süreçleri titizlikle takip ettiğini ekledi.

Bireysel ve Grup Danışmanlık Hizmetleri

Ayşe Ak, 53 bin 420 kişiyle bireysel danışmanlık hizmeti gerçekleştirildiğini ve üniversiteler ile eğitim kurumlarında iş arama becerileri, veli görüşmeleri ve mesleki yönelim konularında 30 bin 614 kişiyle grup görüşmesi yapıldığını açıkladı. İşveren danışmanları tarafından 15 bin 767 iş yeri ziyareti gerçekleştirildiğini ve işverenlerin güncel mevzuat, teşvikler ve açık iş ilanları konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

Toplum Yararına Program ve Kadın İstihdamı

Ayşe Ak, Toplum Yararına Program kapsamında 4 bin 601 kişiye 208 milyon 296 bin 410 TL ödeme yapıldığını belirtti. İşbaşı Eğitim Programı ile 792 kişinin faydalandığını ve bu kişilere 27 milyon 755 bin 805 TL ödeme yapıldığını açıkladı. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında ise 107 kadının imalat sektöründeki firmalarda istihdam edildiğini ve işverenlere aylık kişi başı 25 bin TL’lik ücret ve prim desteği sağlandığını söyledi. Ayrıca, 0-66 ay arasında çocuğu olan kadınlara 3 bin TL’lik bakım desteği verildiğini ekledi.

Ayşe Ak, "İşverenlerimize, İŞKUR’a kayıt yaptıran çalışanlarımıza bizimle çalıştıkları için teşekkür ediyorum," ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.