MHP'den Birlik Mesajı: 'Etnik ve Mezhepsel Ayrışmayı Ortadan Kaldıracağız'

Millet İçin, Milletle Beraber

Özdemir, MHP'nin her zaman millet için çalıştığını belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi, her zaman millete rağmen değil millet için, milletle beraber, milletle omuz omuza şiar edinmiş bir siyasi partidir. Biz kendimizi çalışmaktan geri durduramayız. Çünkü vazifemiz bu, sevdamız bu ve inancımız bu," dedi. Özdemir, MHP'nin Cumhur İttifakı çerçevesinde 2018 yılından bu yana Türkiye'ye kazandıracak, Türkiye hasımlarına kaybettirecek başarılı bir çalışma sistematiği içinde olduğunu ifade etti.

Milli Güvenlik ve Mazlumlara Destek

Özdemir, Türkiye'nin hem kendi milli güvenliğini sağladığını hem de mazlumlara sahip çıkacak bir duruş sergilediğini belirtti. "Ülkemize yönelen beka tehditleri zaman içerisinde ortadan kaldırıldığı ve azaltıldığı gibi, çözülemez ve aşılamaz denilen sorunlar da yine Cumhur İttifakı anlayışıyla birer birer aşılmaya başlanmıştır," dedi.

Etnik ve Mezhepsel Ayrışmanın Sonu

Özdemir, Türkiye'deki etnik ve mezhepsel temelli toplumsal ayrışmanın ortadan kalkması gerektiğini vurgulayarak, "Muradımız terörün Türkiye’de sonlanmasıdır. Muradımız uzun yıllardan bu yana Türkiye’de hakim kılınmak istenen bir yandan etnik temelli diğer yandan mezhepsel temelli toplumsal ayrışmanın yeni dönemde var olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber yönetimde kaynaşmaya taşınmasıdır," ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı'nın Sözleri

Özdemir, Lübnan Başbakanı'nın Türkiye'ye yaptığı ziyarette söylediği sözlere de değinerek, "Lübnan Başbakanı aynen şunu söyledi: 'Bugün Orta Doğu bölgesinde karşı karşıya kaldığımız sorunlar, krizler varken biz önce Allah’a sonra Türkiye’ye güvenmemiz gerektiğini anladık.' Durumun fotoğrafı bu kadar net," dedi.