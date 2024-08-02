İslam Dünyası ve Kayseri'de Heniyye'ye son görev

Bu kapsamda ülkemizde tüm camilerde kılınan gıyabi cenaze namazı ile beraber Kayseri Hunat Camiinde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma sonrası Hunat Camii'nde 'Er kişi şehit İsmail Heniye' adı okunarak kılınan gıyabi cenaze namazında, Filistin Lideri Heniye ve tüm şehitler için dualar edildi.

Cenaze namazı sonrası eski Müftü Mehmet Göktaş, musalla taşı üstünde kalabalığa hitap ederek bir dua ettirdi. Duasında Göktaş, Filistin, Doğu Türkistan ve tüm İslam Dünyası şehitleri için dua ederek, özgür Kudüs'e araçlarımızla pasapaortsuz, vizesiz gidip Cuma namazımızı kılacağımız birlik ve beraberleik günlerine ulaşacağımız günler için temennilerd bulundu.

Gıyabi cenaze namazına katılan kalabalık cemaat, 'kahrolsun Ameraika, kahrolsun, İsrail, Katil İsrail, ya Allah Bismillah Allahuekber, Hamas'a selam Cihada devam sloganlarıyla tekbirler getirdi.