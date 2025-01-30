İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?

Yeminli Mali Müşavir Faruk Taşyürek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Yeminli Mali Müşavir Faruk Taşyürek, “Kasa hesabı yerli ve yabancı paraların bulundurulduğu hesap. Bu hesap denetimi yapılırken kaydi ve fiili şekilde denetlenen bir hesap. Kaydi denen hesap; giriş ve çıkışların kayıtlarının tutulduğu denkliğin sağlandığı hesap. Fiili ise, envanter işleme şeklinde yapılır. Kasada bulunan kasa miktarı ile kayıtta bulunan para miktarının denkleştirilmesi işlemidir. Burada 100 kasa diye başlar, 100 olmasının sebebi aslında bu 100 değil 1 ile başlıyor 1’den sonraki rakamlar likit özelliğine göre sınıflandırılır. İşletmeler açısından varlık tarafı açısından, likit özelliği en yüksek olan varlık eldeki hazır para olduğu için, 1’inci sınıfta da 1’inci grupta yer alır. İlk sırada 1 yanında 0 ve yine yanında 0 şeklinde yer alır. 100 olmasının sebebi aslında 1’inci sırada yer alması ve likit özelliğinin yüksek olması şeklindedir. Denetimleri; kasa hesabının işleme içerisinde ve işletme dışında yapılan denetimler olarak görebiliriz. İşletme içerisinde yapılan denetimler, işletmenin kendi iş muhasebe sistemi içerisinde yapılan denetimler iken, işletme dışında yapılan denetimleri genellikle mali idarenin mali denetimi kapsamında yapılan denetimler olarak görürüz” ifadelerini kullandı.

Kasada çıkan eksik veya fazla para hakkında bilgiler veren Taşyürek şöyle konuştu; “Kasa hesabında fazla veya az para olması mali mevzuat açısından 2 farklı sonucu verir. Kasa hesabında bir noksanlık olduğu zaman biz bunu varlığın bir parçası olarak görürüz. Muhasebe açısından 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı’na kaydederiz, araştırmasını yaparız, eğer tespitini yapabiliyorsak ilgili tespit ile gideririz. Eğer tespitini yapamıyorsak bunu gider ya da maliyet olarak dikkate almayız. Yani kanunen kabul edilebilir bir gider ya da maliyet olarak dikkate almayız. Ancak kasa hesabında bir fazlalık var ise aradaki farkı yine araştırırız. 197 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Hesabı’na kaydederiz. Araştırmasını yaparız. İşletme açısından müsbet olan fark tespit edilemezse gelir olarak vergilendirilebilir kazanca dahil ederiz.”