Motosiklet sürücüsüne çarptı: 'Yol versin' diyerek kendini savundu
Kayseri'de iddiaya göre otomobil sürücüsü E.Ü., motosiklet sürücüsü E.Ö.'ye (21) çarpıp yaraladı. Otomobil sürücüsü daha sonra 'yol versin o zaman' diyerek kendini savundu.
Olay, dün gece saatlerinde Tuna Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre otomobil sürücüsü E.Ü. motosiklet sürücüsü E.Ö.’yü (21) çarparak yaraladı. Otomobil sürücüsü daha sonra ‘yol versin o zaman’ diyerek kendini savundu.
Olay yerine gelen sağlık ekileri ilk müdahaleyi yaparken trafik ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.