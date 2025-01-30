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Motosiklet sürücüsüne çarptı: 'Yol versin' diyerek kendini savundu

Kayseri'de iddiaya göre otomobil sürücüsü E.Ü., motosiklet sürücüsü E.Ö.'ye (21) çarpıp yaraladı. Otomobil sürücüsü daha sonra 'yol versin o zaman' diyerek kendini savundu.

Motosiklet sürücüsüne çarptı: 'Yol versin' diyerek kendini savundu

Olay, dün gece saatlerinde Tuna Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre otomobil sürücüsü E.Ü. motosiklet sürücüsü E.Ö.’yü (21) çarparak yaraladı. Otomobil sürücüsü daha sonra ‘yol versin o zaman’ diyerek kendini savundu. 
Olay yerine gelen sağlık ekileri ilk müdahaleyi yaparken trafik ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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