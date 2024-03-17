İsmail Özdemir, yeniden MYK listesinde
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultay'ı gerçekleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yeniden MYK listesinde yer aldı.
MHP 14. Olağan Büyük Kurultay’ı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli ise bin 295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan olarak seçildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de bir önceki dönem olduğu gibi bu dönemde yeniden MYK listesinde yer aldı.
İsmail Özdemir’in MYK’da alacağı görev ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla daha sonra netleşecek.
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