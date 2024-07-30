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İSO İkinci 500 Listesinde 15 Kayseri Firması yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen 'İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu -2023' araştırma sonuçları açıklandı.

İSO İkinci 500 Listesinde 15 Kayseri Firması yer aldı

Açıklanan sonuçlara göre 2023 yılı İSO İkinci 500 listesinde 15 Kayseri Sanayi Odası üyesi firma yer aldı. Orta Anadolu ve Coreal Alüminyum ilk iki sırada yer alırken, Beşler Tekstil ise listede üçüncü sırada yer aldı. 

İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Geçen yıl da listede yine 15 firmamız vardı, bu sene de 15 firma ile yer aldık. Tüm zorluklara rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız yaptıkları yeni yatırımlarla üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar. Dünyada yaşanan tüm zorluklara rağmen sıralamaya girerek bizi gururlandıran tüm üyelerimizi, şehrimiz ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İSO İkinci 500 Listesinde 15 Kayseri Firması yer aldı

Haber Merkezi

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