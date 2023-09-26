İSO İlk 500'de 17 Kayseri Firması yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022’ araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2022 yılı İSO ilk 500 listesinde 17 KAYSO üyesi firma yer aldı.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; “İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 18 firmamız yer almıştı, bu sene dünyada yaşanan tüm zorluklara rağmen 17 firmamız bu listeye girmeyi başardı. Sanayicilerimizin gösterdiği üstün performans, ülke ekonomisinin büyümesini ve kalkınmasını ciddi anlamda desteklemektedir. Bu vesile ile Türkiye’nin sanayileşmesine katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan, tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.