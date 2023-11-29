‘İsrail Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarını Ele Geçirmek İstiyor’

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker İsrail’in Gazze’yi ele geçirmek için uluslararası hukuka aykırı olarak saldırılar düzenlediğini söyledi. İsrail’in bölgedeki doğalgaz kaynaklarını ele geçirmek ve İkinci Süveyş Kanalı projesinde tamamen söz hakkı olmak için Gazze’ye harekât düzenlediğini sözlerine ekleyen Özgöker bölgedeki Arap Ülkelerinin sessiz kalması nedeni ile Avrupa Birliği’nin de İsrail’i desteklediğini belirtti.

“İsrail’in ABD ile Projesi 2 Milyon 300 Bin Filistinliyi Bölgeden Temizlemek”

ABD’nin bölgede yaşanan savaşta büyük etkisinin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uğur Özgöker 360 kilometrelik Gazze Şeridi’nde iki ülkenin de büyük çıkarı olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Uğur Özgöker; “Bütün savaşın sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri’dir. 7 Ekim 2023’te ABD üç tane uçak gemisini İsrail’e sevk etti. 360 kilometrelik Gazze Şeridi’nin iki stratejik önemi var. Birincisi bölgenin Akdeniz’e açılan kısmı var. Akdeniz’e açılan kısmında çok zengin doğalgaz rezervleri var. Bu bölgede Avrupa’nın 30 sene enerji ihtiyacını karşılayacak doğalgaz var. Bu rezervler Gazze Şeridi’nin 40 kilometre açığında. Filistin Devleti’nin münhasır ekonomik bölgesi var. Kıta sahanlığı var, kara suları var. Dolayısı ile İsrail’in Amerika ile projesi; Filistinlileri 2 milyon 300 bin Filistinliyi bu bölgeden temizlemek.” dedi.

“İkinci Neden Süveyş Kanalı”

İsrail’in ikinci bir Süveyş Kanalı’nı açacağını ifade eden Prof. Dr. Uğur Özgöker söz konusu ikinci kanalın açılacak yerinin ise Gazze olduğunu ve İsrail’in bölgeye tamamen hâkim olmak için insanlık suçu işlediğini belirtti.

Prof. Dr. Uğur Özgöker; “Saldırının ikinci nedeni ise Süveyş Kanalı. Süveyş Kanalı Osmanlı zamanında açılmıştı. Şimdi İsrail ikincisini açacak ve bunun açılış yeri Gazze. İki tarafı da İsrail’in olacak. İşte buradaki Gazze’yi temizlediği zaman Çin’in dünya ticaretini kontrol etmiş olacak. Böylece Akdeniz ve Hint Okyanus’u ticaretini kontrol ederek büyük gelir elde etmeyi amaçlıyor. Gazze’yi ve Filistinlileri buna ortak etmek istemiyor. Dolayısı ile iki amaç var; Doğalgaz ve İkinci Süveyş Kanalı. Bunu bahane bilip, burada 2 milyon 300 bin Filistinliyi Mısır’a, Sina’ya sürmek. Bütün strateji bu.” dedi.

“Filistin Hem Coğrafi Hem Siyasi Olarak İkiye Bölünmüş Durumda”

Açıklamalarının devamında Filistin’in siyasi ve coğrafi özellikleri hakkında bilgiler veren İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker İsrail’in Filistin bölgesinde tamamen hakimiyet kurmak istediğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Özgöker; “Filistin hem coğrafi olarak hem siyasi olarak ikiye bölünmüş durumda. Batı Şeria’da bir Filistin yönetimi var. El Fetih yönetimi. Gazze’de ise Hamas var. Ayrı bir Filistin Partisi. Hem siyasi bakımdan hem coğrafi bakımdan iki Filistin var. İsrail Gazze’yi hem yönetim (Hamas) olarak, hem de coğrafi olarak imha etmek istiyor. El Fetih tamamen ABD’nin güdümüne girmiş durumda. Maaşları İsrail’den geliyor. El Fetih zaten İsrail ve ABD’nin kontrolünde. İsrail buradaki Hamas yönetimini, El Kasım tugaylarını bu coğrafyayı temizleyecek. Burada Batı Şeria’da maaşını kendinin verdiği, istediğini yaptırdığı bir yönetim devam ettirecek. İkili yönetim tekli olacak.” şeklinde konuştu.

“Bölgedeki Arap Ülkelerinde Washington Talimatları Geçerli”

Bölgedeki Arap ülkelerinin stratejisi ile ilgili de önemli bilgiler veren Prof. Dr. Uğur Özgöker Ürdün Kralının tamamen İngiltere ve ABD’ye bağlı olduğunu vurgulayarak bölgedeki Arap ülkelerinde Washington talimatlarının geçerli olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan’ın ve diğer Arap ülkelerinin İsrail’e karşı tepki koymaması nedeni ile savaşın uzadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Uğur Özgöker özellikle Arap ülkelerinin petrolde ambargo uygulamaması nedeni ile Avrupa Birliği devletlerinin İsrail’e karşı durmadığını ileri sürdü.