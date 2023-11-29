Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak Kayseri'den havalandı

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak, Mısır El Eriş'e inmek üzere Kayseri'den havalandı.

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  • 29.11.2023 08:36
  • Güncelleme: 29.11.2023 11:12
Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak Kayseri'den havalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gazze’ye sağlık yardımı taşıyan uçak, Mısır El Eriş’e inmek üzere Kayseri’den havalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri’den şimdi kalkan uçakta kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta. Mısır El-Ariş’e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini tedavileri için ülkemize getirecek. İlgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait C-130 tipi uçakta 9 uzman sağlık personeli ve yaklaşık 8 ton tıbbi malzeme bulunuyor. Türkiye, İsrail ile Hamas arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana bölgeye bir gemi ve 12 uçakla 700 ton insanı yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi, 20 ambulans sevk etti.

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İHA

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