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- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti.
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