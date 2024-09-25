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İsrail'in katliamları karşısında tahrik olan bir vatandaş Starbucks'a saldırdı

Nevşehir'de İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devam eden kanlı saldırılarına tepki gösteren bir vatandaş, Starbucks şubesine saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlarca kaydedildi.

İsrail'in katliamları karşısında tahrik olan bir vatandaş Starbucks'a saldırdı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de İsrail’in Filistin ve Lübnan’da devam eden kanlı saldırılarına tepki gösteren bir vatandaş, Starbucks şubesine saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlarca kaydedildi.

Nevşehir’de Nissara AVM’de bulunan Starbucks’ın şubesine gelen Osman B., iş yerinin camlarını kırıp masaları dağıttı. Olaya ilk olarak AVM güvenlik personelleri müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Osman B.’yi gözaltına aldı. Olayın, İsrail’in Filistin ve Lübnan’da devam eden kanlı saldırılarına tepki göstermek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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