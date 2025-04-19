İstanbul-Kayseri Uçağı Adana'ya zorunlu iniş yaptı
İstanbul'dan Kayseri'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Yolları'na ait TK2016 sefer sayılı yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayarak Adana Çukurova Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul Havalimanı'ndan Kayseri Havalimanı’na gelmek üzere hareket eden uçak, inişe geçtiği sırada Kayseri'deki hava şartlarının uygun olmaması sebebiyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Yolculara yapılan bilgilendirmede, uçağın Adana Çukurova Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.
Yetkililer, yolculara uçuşla ilgili detaylı bilgilendirmenin en kısa sürede yapılacağını ve havalimanından ayrılmamaları gerektiğini belirtti. Uçakta bulunan yolcuların güvenliğinin sağlandığı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.