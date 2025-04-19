İstanbul-Kayseri Uçağı Adana’ya zorunlu iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'ndan Kayseri Havalimanı’na gelmek üzere hareket eden uçak, inişe geçtiği sırada Kayseri'deki hava şartlarının uygun olmaması sebebiyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Yolculara yapılan bilgilendirmede, uçağın Adana Çukurova Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Yetkililer, yolculara uçuşla ilgili detaylı bilgilendirmenin en kısa sürede yapılacağını ve havalimanından ayrılmamaları gerektiğini belirtti. Uçakta bulunan yolcuların güvenliğinin sağlandığı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.