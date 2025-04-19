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İş yerine torpil atan gruba pompalı tüfek ile karşılık

Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta bulunan bir iş yerinin önünde gergin anlar yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir grup, sokak üzerindeki bir iş yerine torpil attı. Mekân sahipleri ise 'Silah sıkıyorlar' diyerek torpil atanlara pompalı tüfek ile karşılık verdi.

İş yerine torpil atan gruba pompalı tüfek ile karşılık

Sahabiye Mahallesi Bor Sokak’ta bulunan bir iş yerinin önünde gergin anlar yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir grup, sokak üzerindeki bir iş yerine torpil attı. Mekân sahipleri ise "Silah sıkıyorlar" diyerek torpil atanlara pompalı tüfek ile karşılık  verdi.Yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Mahallede kısa süreli korku yaşanırken, olayın ardından polis ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi

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